Il prezzo delle patate da frittura è sceso a zero euro a tonnellata, a causa di un eccesso di produzione. Tra le cause della crisi si cita anche l’uso di un farmaco per il trattamento del diabete, che ha influenzato il mercato delle patate. La situazione interessa in particolare il Belgio, noto come principale produttore di patatine fritte.

Roma, 1 giugno 2026. La capitale mondiale delle patatine fritte, il Belgio, ha un problema: troppe patate. Il prezzo sul mercato spot — cioè la vendita immediata in stile “bancone”, dove la merce si scambia sul momento senza contratti firmati in passato — è crollato a zero euro. Un tracollo verticale rispetto ai 600 euro di tre anni fa. In tutta Europa si registra un’eccedenza di 5 milioni di tonnellate di tuberi destinati alla frittura. I magazzini sono così stracolmi e i compratori così rari che le patate non valgono più nulla. Anzi, poiché tenerle al fresco nei frigoriferi costa, per gli agricoltori è diventato più economico regalarle o gettarle nei campi come concime, piuttosto che conservarle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Troppe patate da frittura, il prezzo crolla a zero euro a tonnellata. Anche l’Ozempic tra le ragioni della crisi

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