trofeo alpha che festa vincono i pulcini del prato

I Pulcini del Prato hanno vinto la prima edizione del Trofeo Alpha, organizzato dall’Associazione Calcio Prato. La manifestazione ha visto una buona partecipazione e ha riscontrato una buona organizzazione. La competizione si è svolta con i giovani calciatori della categoria Pulcini 2015, in un clima di festa e entusiasmo. La giornata ha coinvolto numerosi team e pubblico.

Un successo per organizzazione e partecipazione. Questa è stata la prima edizione del Trofeo Alpha, organizzato dall’ Ac Prato e dedicato alla categoria Pulcini 2015. Ad aggiudicarsi la manifestazione, intitolata al main sponsor del sodalizio del presidente Antonio Politano, è stata proprio la squadra di casa, che si è imposta nel girone finale denominato Diamante, il più importante. Negli altri raggruppamenti hanno avuto la meglio il Tempio Chiazzano in quello Bronzo, il Montevarchi nell’Argento e il Livorno nell’Oro. Al via dell’iniziativa, andata in scena sabato presso lo stadio Lungobisenzio, un totale di 16 società: Carrarese, Forlì, Limite e Capraia, Affrico San Marcellino, Padova, Maliseti Seano, Scandicci, Pistoiese, Bologna, CSL Prato Social, Ac Prato, Porcari, Livorno, Tempio Chiazzano, Porta Romana e Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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