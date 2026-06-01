Trekking e bagno a Pianosa nuove date e posti disponibili per le escursioni d' estate sull' isola | info biglietti e costi

Per l'estate sono state pubblicate nuove date e posti disponibili per trekking e bagno sull’isola. Le escursioni prevedono percorsi a piedi tra paesaggi naturali unici e possibilità di nuotare nelle acque circostanti. I biglietti si acquistano online con costi variabili. L’isola presenta un territorio caratterizzato da formazioni geomorfologiche insolite e un patrimonio storico di oltre mille anni.

Un'isola semplicemente incredibile, capace di fondere in pochi chilometri una bellezza naturalistica incomparabile, una bizzarra natura geomorfologica e una storia plurimillenaria tutta da raccontare. Pianosa, perla dell'Arcipelago Toscano, torna a svelarsi grazie a una serie di escursioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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