Trekking e bagno a Pianosa nuove date e posti disponibili per le escursioni d' estate sull' isola | info biglietti e costi

Da livornotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l'estate sono state pubblicate nuove date e posti disponibili per trekking e bagno sull’isola. Le escursioni prevedono percorsi a piedi tra paesaggi naturali unici e possibilità di nuotare nelle acque circostanti. I biglietti si acquistano online con costi variabili. L’isola presenta un territorio caratterizzato da formazioni geomorfologiche insolite e un patrimonio storico di oltre mille anni.

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Un'isola semplicemente incredibile, capace di fondere in pochi chilometri una bellezza naturalistica incomparabile, una bizzarra natura geomorfologica e una storia plurimillenaria tutta da raccontare. Pianosa, perla dell'Arcipelago Toscano, torna a svelarsi grazie a una serie di escursioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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