Tragico incidente stradale muore 60enne a Ischia
Un uomo di 60 anni è morto in un incidente stradale avvenuto venerdì in zona eliporto sull’isola. La vittima, coinvolta nello scontro, è deceduta a seguito delle ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e stanno raccogliendo testimonianze sul luogo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali responsabilità.
Era stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso venerdì in zona eliporto, Salvatore Barbieri, 60enne ischitano. Oggi la brutta notizia, l'uomo, residente a Casamicciola, è deceduto presso l’Ospedale La Schiana di Pozzuoli dove era ricoverato in gravi condizioni, dopo un primo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Rimini incidente mortale sulla Marecchiese
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