Tragico incidente stradale muore 60enne a Ischia

Notizia in breve

Un uomo di 60 anni è morto in un incidente stradale avvenuto venerdì in zona eliporto sull’isola. La vittima, coinvolta nello scontro, è deceduta a seguito delle ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e stanno raccogliendo testimonianze sul luogo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali responsabilità.