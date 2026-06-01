Alle 20:30 sulla via Pontina in direzione di Roma si è verificato un incidente. La strada presenta rallentamenti e code, secondo quanto segnalato. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o cause dell’incidente. La situazione sta causando congestione del traffico nella zona. Non sono ancora state comunicati dettagli aggiuntivi sulle conseguenze dell’incidente o sui tempi di riapertura della carreggiata.

Luceverde Roma Buonasera da segnalare un incidente sulla via Pontina in direzione di Roma incidente che provoca code tra Pomezia e il bivio per pratica di mare al incidente sulla diramazione di Roma Sud anche in questo caso in direzione di Roma e ci sono code tra Torvergata e il raccordo anulare intanto Roma si prepara a festeggiare domani 2 Giugno l'ottantesimo anniversario della Repubblica con la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali nelle prime ore del mattino scatteranno le chiusure al transito che interesseranno diverse strade nella zona del centro storico tra queste oltre ai Fori Imperiali via del Teatro Marcello via del... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-06-2026 ore 20:30

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