Luceverde Roma km sulla A1 Firenze Roma c'è il bivio per la diramazione di Roma nord e Ponzano Romano a causa di un incidente avvenuto sulla carreggiata Nord brevi rallentamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare per traffico intenso l'altezza della via Appia chiusa via del Pigneto per una voragine che si è aperta l'altezza di via Ludovica da Terni il traffico è deviato su via Livio mentre veicoli pesanti Dergano all'altezza di piazza dei Condottieri sempre chiusa via di Fioranello bel pericolo di caduta Massi da via Appia Nuova e via il traffico è consentito solo ai residenti per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-06-2026 ore 07:30

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