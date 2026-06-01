Traffico Roma del 01-06-2026 ore 19 | 30

Notizia in breve

Alle 19:30 sulla via Pontina in direzione di Roma si è verificato un incidente. Il traffico è rallentato e si registrano code. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i soccorsi. La strada è parzialmente chiusa, causando ulteriori congestioni. Non sono ancora disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione potrebbe rimanere rallentata fino alla rimozione dei mezzi incidentati.