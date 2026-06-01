Traffico Roma del 01-06-2026 ore 19 | 30
Alle 19:30 sulla via Pontina in direzione di Roma si è verificato un incidente. Il traffico è rallentato e si registrano code. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i soccorsi. La strada è parzialmente chiusa, causando ulteriori congestioni. Non sono ancora disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione potrebbe rimanere rallentata fino alla rimozione dei mezzi incidentati.
Luceverde Roma Buonasera da segnalare un incidente sulla via Pontina in direzione di Roma incidente che provoca code tra Pomezia e il bivio per pratica di mare al incidente sulla diramazione di Roma Sud anche in questo caso in direzione di Roma e ci sono code tra Torvergata e il raccordo anulare intanto Roma si prepara a festeggiare domani 2 Giugno l'ottantesimo anniversario della Repubblica con la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali nelle prime ore del mattino scatteranno le chiusure al transito che interesseranno diverse strade nella zona del centro storico tra queste oltre ai Fori Imperiali via del Teatro Marcello via del... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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