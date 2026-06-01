Alle 18:30 del 1 giugno 2026, il traffico a Roma risultava scorrevole su strade e autostrade principali. Alcune strade secondarie e vie interne presentavano congestioni di breve durata. La viabilità era più intensa nelle zone centrali, con alcune chiusure temporanee segnalate. Nessun incidente o evento rilevante è stato segnalato nel report delle 18:30. La circolazione generale si manteneva fluida, con pochi rallentamenti nelle aree più trafficate.

Luceverde Roma non molto il traffico su strade ed autostrade della capitale brevi chiude si registrano solo sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna Casilina e Appia domani 2 giugno per la festa della Repubblica in programma La Tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle alte cariche istituzionali dall'alba scatenano le chiusure e le interdizioni al transito che interesseranno diverse strade nella zona del centro storico tra queste oltre ai Fori Imperiali via del Teatro Marcello via del Plebiscito e via del Corso chiusure anche tra il Quirinale e Piazza Venezia decine le linee del... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-06-2026 ore 18:30

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