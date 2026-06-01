Il traffico a Roma alle 16:30 del 1 giugno 2026 mostra congestioni in diverse aree della città. La rete di infomobilità segnala rallentamenti e code su alcune principali arterie, con particolare intensità in zone centrali e lungo le principali direttrici di collegamento. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade. La situazione è monitorata e aggiornata attraverso i sistemi di gestione del traffico e le comunicazioni ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un ramo pericolante chiusa via di Villa Giulia altezza via Flaminia domani 2 giugno per la festa della Repubblica in programma La Tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali dall'alba scatteranno le chiusure e le interdizioni al transito che interesseranno diverse strade nella zona del centro storico tra queste oltre ai Fori Imperiali via del Teatro Marcello via del Plebiscito e via del Corso chiusure anche tra il Quirinale e Piazza Venezia decine le linee del trasporto pubblico che saranno soggette a limitazioni o a deviazioni le progressive riaperture inizieranno dalle 14 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-06-2026 ore 16:30

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