Traffico Roma del 01-06-2026 ore 14 | 30
Il traffico a Roma alle 14:30 del 1 giugno 2026 presenta rallentamenti in diverse zone della città. La situazione è aggiornata da Roma infomobilità, un servizio curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Si segnalano congestioni in alcune arterie principali, ma senza incidenti di rilievo. La rete stradale mostra un flusso di veicoli moderato, con alcune aree più congestionate del solito. L'aggiornamento continuerà nel corso della giornata.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani 2 Giugno celebrazione tra i Fori Imperiali e Piazza Venezia per l'ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica alla presenza del presidente Mattarella è delle più alte cariche dello stato sul piano della viabilità da Inizio servizio e fino alle 14 sono previste chiusure e deviazioni di 35 linee del trasporto pubblico di queste 13 saranno limitate durante la cerimonia saranno sospesi di capolinea di via del Teatro Marcello e di Piazza Venezia da Inizio servizio sarà chiusa la stazione Colosseo di m b e m c a Colosseo I treni non fanno... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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