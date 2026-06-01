Traffico Roma del 01-06-2026 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani 2 Giugno celebrazione tra i Fori Imperiali e Piazza Venezia per l'ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica alla presenza del presidente Mattarella è delle più alte cariche dello stato sul piano della viabilità da Inizio servizio e fino alle 14 sono previste chiusure e deviazioni di 35 linee del trasporto pubblico di queste 13 saranno limitate durante la cerimonia saranno sospesi di capolinea di via del Teatro Marcello e di Piazza Venezia da Inizio servizio sarà chiusa la stazione Colosseo di m b e m c a Colosseo I treni non fanno... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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