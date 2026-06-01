Traffico Roma del 01-06-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma alle 14:30 del 1 giugno 2026 presenta rallentamenti in diverse zone della città. La situazione è aggiornata da Roma infomobilità, un servizio curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Si segnalano congestioni in alcune arterie principali, ma senza incidenti di rilievo. La rete stradale mostra un flusso di veicoli moderato, con alcune aree più congestionate del solito. L'aggiornamento continuerà nel corso della giornata.

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