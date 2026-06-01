Alle 11:30 del 1 giugno 2026, il traffico a Roma è intenso su diverse strade principali. Si segnalano rallentamenti e code in entrambe le direzioni su via Aurelia, via Appia Nuova e viale Marconi. La circolazione risulta congestionata anche su alcune arterie periferiche. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione del traffico viene aggiornata regolarmente dai servizi di mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico scorrevole città rallentamenti per due incidenti in via della Pineta Sacchetti all'altezza di via Gioacchino Ventura è in via della Serenissima all'altezza di via della Venezia Giulia in zona San Giovanni è chiusa via dei laterani per lavori stradali alla rustica lavori e chiusura al traffico in via Dameta da stanotte in centro divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio per la parata del 2 giugno di domani in particolare saranno interessate via dei Cerchi l'area del Circo Massimo viale delle Terme di Caracalla via di San Gregorio Piazza del Colosseo via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-06-2026 ore 11:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 01-06-2026 ore 07:30Alle 07:30 del 1 giugno 2026, il traffico sulla A1 Firenze-Roma segnala un bivio per la diramazione di Roma Nord e Ponzano.

Traffico Roma del 01-06-2026 ore 08:30Alle 8:30 del 1 giugno 2026, sulla A1 Firenze-Roma si segnala traffico tra il bivio per la diramazione di Roma Nord e Ponzano.

Temi più discussi: Ponte del 2 Giugno: nel lungo fine settimana 45 milioni di veicoli in viaggio; Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità; Previsioni traffico ponte del 2 giugno; Oggi il Giro d'Italia a Roma, all'Eur strade chiuse dalle 8 e dalle 13 la Colombo fino a Ostia. Il piano di sicurezza e la viabilità.

Leggi la notizia : Cavalli in fuga a Roma: la sicurezza stradale in crisi? - Una scena surreale si è vissuta recentemente sulla via Colombo, dove un gruppo di cavalli spaventati si è ritrovato a correre nel traffico, creando panico e il rischio di un incidente devasta x.com

NetBook 2026 di FiberCop, la mappa digitale dell’Italia: numero di linee attive e traffico dati per linea attiva (per regione e provicnia) e la maggiore copertura FTTH/NGAN reddit

Traffico Roma del 01-06-2026 ore 08:30Luceverde Roma km sulla A1 Firenze Roma c'è il bivio per la diramazione di Roma nord e Ponzano Romano a causa di un incidente avvenuto sulla ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 01-06-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a San Giovanni per un immagine chiusa via dei laterani da via ... romadailynews.it