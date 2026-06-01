Traffico Roma del 01-06-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 11:30 del 1 giugno 2026, il traffico a Roma è intenso su diverse strade principali. Si segnalano rallentamenti e code in entrambe le direzioni su via Aurelia, via Appia Nuova e viale Marconi. La circolazione risulta congestionata anche su alcune arterie periferiche. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione del traffico viene aggiornata regolarmente dai servizi di mobilità.

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