Alle 17:30 del 1 giugno 2026, il traffico nel Lazio risultava scorrevole senza incidenti o code significative. Le strade principali erano libere e la circolazione procedeva senza intoppi. Nessun problema di viabilità è stato segnalato nelle ore pomeridiane. La situazione rimane stabile e senza ostacoli lungo le arterie principali della regione.

luce verde Lazio Buon pomeriggio sulle strade del Lazio al momento non si rilevano particolari difficoltà regolare la circolazione anche sul raccordo anulare di Roma mentre in provincia di Viterbo Vi ricordo che si viaggia su carreggiata è ridotta sul raccordo Viterbo Terni tra Viterbo nord e il bivio per l'auto sole motivo per cui molto spesso si formano rallentamenti e code transito a senso unico alternato invece sulla statale 1 via Aurelia tra Montalto di Castro e garavicchio i lavori sono in fascia oraria quindi dalle 7 alle 18 Fino al prossimo 25 giugno Passiamo al trasporto ferroviario da oggi è fino al 3 luglio per lavori sulla linea... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-06-2026 ore 17:30

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