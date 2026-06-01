Alle 09:30 di oggi, il traffico a Roma nella zona di San Giovanni è segnalato come intenso. L'infomobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale. La presenza di veicoli rallentati si nota principalmente lungo le arterie principali, con alcune code che si estendono in direzione del centro cittadino. Nessun incidente è stato segnalato al momento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a San Giovanni per un immagine chiusa via dei laterani da via dell'Amba Aradam a via della Ferratella in Laterano è la festa della Repubblica è pronta a celebrare il suo ottantesimo anniversario oggi apertura straordinaria dei giardini del Quirinale nel pomeriggio cambio della guardia al concerto al Quirinale sono già chiuse Piazza del Quirinale e le strade adiacenti per la prova dell'inno nazionale invece tra le 14 e le 15:30 sarà chiusa via dei Fori Imperiali domani 2 giugno in programma La Tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-06-2026 ore 09:30

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CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

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