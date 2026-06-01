Lorenzo Torriani, portiere del Milan, è nel mirino di diverse squadre di Serie B. Il club valuta un prestito per garantirgli continuità di gioco nella prossima stagione. La decisione finale non è ancora stata presa, ma si stanno valutando le opzioni di trasferimento temporaneo per il giovane giocatore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle prossime mosse.

Lorenzo Torriani potrebbe salutare il Milan in vista della prossima stagione con il giovane portiere che è finito nel mirino di diverse squadre di Serie B. Torriani pronto a salutare il Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Nonostante ci sia ancora molto da definire all’interno della società rossonera, dal direttore sportivo all’allenatore, il club sta iniziando a pensare a quelle operazioni che verranno portate avanti a prescindere da quelli che saranno gli uomini fondamentali per il prossimo progetto tecnico. La proprietà è convinta di dover trovare una nuova sistemazione, temporanea, a Lorenzo Torriani, giovane portiere rossonero che viene considerato il futuro della porta del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Torriani verso l’addio in prestito, il Milan vuole farlo giocare con continuità | CM

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