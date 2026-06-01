Sparare ai cormorani. La ragione? Sono troppi e fanno troppi danni, specialmente all’ acquacoltura, cioè agli allevamenti di pesci. Almeno questa è la posizione di dieci Paesi dell’Unione europea che, come ha rivelato Politico, hanno scritto alla Commissione. In particolare, 16 ministri tra Agricoltura e Ambiente di Croazia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Svezia hanno inviato una lettera, indirizzata alla commissaria all’Ambiente, Jessika Roswall, e al commissario per la Pesca, Costas Kadis, per chiedere che il cormorano venga aggiunto alle specie cacciabili. Per fare ciò, è necessario che l’Ue intervenga sulla Direttiva Uccelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Torniamo a cacciarli, fanno troppi danni”: dieci Paesi Ue vogliono sparare ai cormorani. La specie è protetta

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