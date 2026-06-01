Torniamo a cacciarli fanno troppi danni | dieci Paesi Ue vogliono sparare ai cormorani La specie è protetta
Dieci paesi dell'Unione Europea hanno chiesto di autorizzare la caccia ai cormorani, specie protetta, per limitare i danni causati agli allevamenti di pesci. La proposta prevede l'uso di armi da fuoco per ridurre la popolazione di questi uccelli, considerati numerosi e dannosi. La richiesta segue le lamentele degli allevatori di pesci, che segnalano perdite economiche rilevanti a causa dei cormorani. La proposta è ancora in fase di discussione tra le autorità europee.
Sparare ai cormorani. La ragione? Sono troppi e fanno troppi danni, specialmente all’ acquacoltura, cioè agli allevamenti di pesci. Almeno questa è la posizione di dieci Paesi dell’Unione europea che, come ha rivelato Politico, hanno scritto alla Commissione. In particolare, 16 ministri tra Agricoltura e Ambiente di Croazia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Svezia hanno inviato una lettera, indirizzata alla commissaria all’Ambiente, Jessika Roswall, e al commissario per la Pesca, Costas Kadis, per chiedere che il cormorano venga aggiunto alle specie cacciabili. Per fare ciò, è necessario che l’Ue intervenga sulla Direttiva Uccelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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