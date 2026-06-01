Tommaso Fantoma ancora con la Valtur Brindisi per le prossime due stagioni

Valtur Brindisi ha annunciato il rinnovo del contratto con l’atleta Tommaso Fantoma per le prossime due stagioni sportive. La decisione riguarda la squadra di Brindisi e riguarda l’atleta per il suo impegno nelle competizioni future. Il contratto, firmato recentemente, garantisce la presenza di Fantoma nel team fino al termine della prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente il prolungamento dell’accordo senza ulteriori dettagli sul contratto.

BRINDISI - Valtur Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo del contratto con l’atleta Tommaso Fantoma per le prossime due stagioni sportive. Per l'esterno italiano classe 2003 si tratta di una conferma all'interno del roster biancoazzurro, dopo le prime due stagioni 202425 e 202526 in cui si è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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