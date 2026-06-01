Tomeo 2026 | tutti i vincitori

Notizia in breve

Il premio Tomeo 2026 per il miglior spettacolo è stato assegnato a una produzione teatrale. La cerimonia si è svolta a Rovigo il 1 giugno, con la consegna delle statuette ai vincitori. La manifestazione premia le opere più apprezzate nel settore dello spettacolo, coinvolgendo artisti e compagnie da diverse regioni. Tra i premiati figurano anche riconoscimenti per miglior regia, miglior attore e miglior attrice. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e addetti ai lavori.