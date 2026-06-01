Tomeo 2026 | tutti i vincitori
Il premio Tomeo 2026 per il miglior spettacolo è stato assegnato a una produzione teatrale. La cerimonia si è svolta a Rovigo il 1 giugno, con la consegna delle statuette ai vincitori. La manifestazione premia le opere più apprezzate nel settore dello spettacolo, coinvolgendo artisti e compagnie da diverse regioni. Tra i premiati figurano anche riconoscimenti per miglior regia, miglior attore e miglior attrice. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e addetti ai lavori.
Rovigo, 1 giugno 2026 – Vincono l’ambita statuetta Gatto Tomeo per il miglior spettacolo il laboratorio di ViviRovigo “Il teatro siamo Noi” per la categoria 14-19 anni, con “Sogno di una notte di mezza estate”; la Scuola media Venezze di Rovigo nella categoria 11-14 anni, con “Il Barone rampante”; il gruppo “I quattro quinti” della Scuola primaria Ic Porto Viro, nella categoria 6-11 anni, con “Una valigia di emozioni”; ed il laboratorio Febo young di Bagnoli di sopra, nella categoria “Altri percorsi” con “Toc toc”. Per loro anche un premio in denaro (500 euro i primi tre e 300 euro il quarto), come per i due spettacoli in menzione speciale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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