. Questa sera, lunedì 1 giugno 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in prima visione la quarta puntata di The Unknown, il nuovo game show condotto da Scintilla ed Elettra Lamborghini. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco le informazioni. In tv. Appuntamento in prima visione questa sera, 1 giugno 2026, con la prima puntata su Rai 2 dalle 21.20. The Unknown streaming live. Se non siete a casa potete recuperare in qualsiasi momento le puntate on demand e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Unknown streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

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Into the Unknown - The Maestro & The European Pop Orchestra (Official Music Video)

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Temi più discussi: The Unknown, che soddisfazione veder soffrire i concorrenti in tv; Il finale sarà sorprendente: ecco perché stasera vale la pena vedere la seconda puntata di The Unknown; The Unknown - Fino all'ultimo bivio stasera su Rai 2: anticipazioni del 1 giugno; Dove è stato girato The Unknown? Le location del game show che svela la Calabria più autentica.

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