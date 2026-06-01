Terremoto a Forlì trema la provincia | due scosse a Meldola

Notizia in breve

Due scosse di terremoto sono state avvertite stamattina nella provincia di Forlì Cesena. La prima, di magnitudo 3.2, si è verificata intorno alle 7 nella zona di Meldola. Non sono stati segnalati danni o feriti. La seconda scossa si è verificata successivamente nella stessa area. Le autorità stanno monitorando la situazione e il centro sismico ha confermato la magnitudo dell’evento.