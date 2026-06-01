Terremoto a Forlì trema la provincia | due scosse a Meldola
Due scosse di terremoto sono state avvertite stamattina nella provincia di Forlì Cesena. La prima, di magnitudo 3.2, si è verificata intorno alle 7 nella zona di Meldola. Non sono stati segnalati danni o feriti. La seconda scossa si è verificata successivamente nella stessa area. Le autorità stanno monitorando la situazione e il centro sismico ha confermato la magnitudo dell’evento.
(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato oggi, lunedì 1 giugno, nella zona di Meldola in provincia di Forlì Cesena, intorno alle 7.58 ora italiana. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma. Un'altra scossa di magnitudo 2.3 si è verificata nella stessa zona circa un minuto dopo, alle 7.59. —[email protected]. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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