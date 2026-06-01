Terremoto a Forlì | scossa di magnitudo 3.2

Da lapresse.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di magnitudo 3.2 ha colpito la provincia di Forlì durante la notte. Alle prime ore del mattino si è verificata una replica della stessa intensità. Non sono stati segnalati danni o feriti. La sequenza sismica prosegue con le autorità che monitorano la situazione.

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Un terremoto di magnitudo 3.2 si è verificato la notte scorsa in provincia di Forlì e poi una nuova replica è avvenuta alle 7.58 di mattina. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel comune di Meldola ( Forlì -Cesena). La prima forte scossa è avvenuta all’1.51 ad una profondità di 22 km, mentre la seconda, poco prima delle 8 del mattino è stata registrata a una profondità di 8 km. Un minuto dopo si è verificata una nuova scossa, di magnitudo 2.3, a una profondità di 9 km con epicentro sempre a Meldola. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Questo articolo Terremoto a Forlì: scossa di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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