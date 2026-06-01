Una scossa di magnitudo 3.2 ha colpito la provincia di Forlì durante la notte. Alle prime ore del mattino si è verificata una replica della stessa intensità. Non sono stati segnalati danni o feriti. La sequenza sismica prosegue con le autorità che monitorano la situazione.

Un terremoto di magnitudo 3.2 si è verificato la notte scorsa in provincia di Forlì e poi una nuova replica è avvenuta alle 7.58 di mattina. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel comune di Meldola ( Forlì -Cesena). La prima forte scossa è avvenuta all’1.51 ad una profondità di 22 km, mentre la seconda, poco prima delle 8 del mattino è stata registrata a una profondità di 8 km. Un minuto dopo si è verificata una nuova scossa, di magnitudo 2.3, a una profondità di 9 km con epicentro sempre a Meldola. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Questo articolo Terremoto a Forlì: scossa di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Lapresse.it - Terremoto a Forlì: scossa di magnitudo 3.2

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA NEL SUD ITALIA: REGISTRATA MAGNITUDO DI 5.9

Notizie e thread social correlati

Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.7Nel pomeriggio di sabato 28 marzo 2026 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.

Scossa di terremoto fortissima, magnitudo 7.3Nelle prime ore del mattino si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 7.

Temi più discussi: Terremoto oggi Forlì, doppia scossa in provincia; Terremoto Emilia romagna, scossa di magnitudo stimata 4.0 a Forlì Ospedaletto, tutti i dettagli; La terra trema nel Forlivese: tre scosse tra le due di notte e le otto del mattino; Terremoto nel Forlivese di magnitudo 3.2 durante la notte.

#TERREMOTO #FORLì-CESENA CON EPICENTRO FORLì-CESENA: TUTTI I DATI x.com

Terremoto oggi a Forlì, due scosse di magnitudo 3.2 con epicentro a Meldola: avvertite in tutta la provinciaIl primo terremoto è stato registrato dai sismografi dell’Ingv alle ore 01:51 di oggi, lunedì 1 giugno, il secondo terremoto invece alle 7 ... fanpage.it

Terremoto Forlì, doppia scossa nella notte e alle 8 del mattino: magnitudo 3.2 a Meldola, boato e paura in tutta la provinciaUna notte di paura e un risveglio traumatico per migliaia di cittadini in Emilia Romagna. La terra torna a tremare e l'allarme ... msn.com

è il 50esimo anniversario del terremoto che devastò il Friuli nel '76. La regione ha fatto un sito per commemorarlo. Il Friuli ringrazia e non dimentica. reddit