Temptation Island torna in tv | ecco quando partirà la nuova stagione

La nuova stagione di Temptation Island inizierà prossimamente su Canale 5. La data di debutto è stata annunciata e il programma si svolgerà ancora in Calabria. La conduttrice Filippo Bisciglia guiderà nuovamente i partecipanti attraverso le prove e le dinamiche del reality. La location rimane stabile, confermando il setting scelto negli anni precedenti.

Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è pronto a tornare su Canale 5: svelata la data di debutto della nuova edizione e confermata la location in Calabria. L'attesa sta per finire per i fan di Temptation Island. Il reality dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi tornerà presto in prima serata su Canale 5 con nuove coppie pronte a mettere alla prova il proprio amore. È stata infatti svelata la data di partenza della nuova stagione, che vedrà ancora una volta Filippo Bisciglia alla conduzione. Temptation Island 2026: svelata la data della prima puntata Il viaggio nei sentimenti riprenderà il prossimo 2 luglio, come rivelato da Trash Italiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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