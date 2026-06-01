Targhe clonate a Capaccio Vito Guariglia ANAS Nazionale Sanità ETS | Controlli straordinari su mezzi personale 118 e aeroporti

Sono stati effettuati controlli straordinari sui mezzi, sul personale, sui servizi di emergenza 118 e sugli aeroporti in risposta alle targhe clonate rilevate a Capaccio Paestum. La verifica riguarda anche il settore del soccorso sanitario e dei trasporti, con l’obiettivo di contrastare eventuali irregolarità. Nessuna altra informazione sui risultati di tali controlli o sulle azioni intraprese finora.

Il caso delle targhe clonate sul territorio di Capaccio Paestum riaccende i riflettori sulla necessità di rafforzare i controlli nel settore del soccorso sanitario e dei trasporti. A lanciare l'allarme è Vito Guariglia, presidente provinciale di ANAS Nazionale Sanità ETS, che chiede un piano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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