Tagli per 3.917 cattedre di potenziamento nei prossimi tre anni | il 18% in Campania I dati in anteprima per regione TABELLE
Nei prossimi tre anni, saranno tagliate circa 3.917 cattedre di potenziamento, con una riduzione dell’18% in regione. La programmazione triennale degli organici docenti, elaborata dal Ministero dell'Istruzione, prevede questa diminuzione complessiva. I dati sono stati diffusi in anteprima e si riferiscono alla distribuzione regionale delle riduzioni, senza ulteriori dettagli sulle singole aree o scuole coinvolte.
Nel 2026-2027 il contingente nazionale dei posti di potenziamento scende a 48.795 unità, rispetto alle 50.202 dell’anno precedente. Nel giro di tre anni il sistema scolastico perderà quindi 3.917 posti di potenziamento rispetto all’organico del 2025-2026. Considerando invece il periodo 2026-2027 2028-2029, la riduzione prevista è pari a 2.510 posti. L’intervento di contenimento della spesa e di adeguamento alla dinamica demografica viene dunque concentrato quasi esclusivamente sui posti di potenziamento. La conseguenza diretta della riduzione del potenziamento è il progressivo calo dell’intero organico dell’autonomia. Il sistema perderà quindi 3. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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