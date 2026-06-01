Tagli per 3.917 cattedre di potenziamento nei prossimi tre anni | il 18% in Campania I dati in anteprima per regione TABELLE

Notizia in breve

Nei prossimi tre anni, saranno tagliate circa 3.917 cattedre di potenziamento, con una riduzione dell’18% in regione. La programmazione triennale degli organici docenti, elaborata dal Ministero dell'Istruzione, prevede questa diminuzione complessiva. I dati sono stati diffusi in anteprima e si riferiscono alla distribuzione regionale delle riduzioni, senza ulteriori dettagli sulle singole aree o scuole coinvolte.