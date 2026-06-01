Supplenze 2026 | gli interpelli alla ricerca di insegnanti per l’ultima settimana di lezione

Gli interpelli per le supplenze del 2026 saranno avviati solo dopo che le graduatorie saranno esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare incarichi di insegnamento. La procedura segue quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 882024. Questa fase riguarda le supplenze dell'ultima settimana di lezione e si attiverà soltanto in assenza di ulteriori aspiranti nelle graduatorie.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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