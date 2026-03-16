Supplenze docenti 2026 | la settimana si apre con nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti
Nella prima settimana di supplenze per il 202526, vengono pubblicati nuovi interpelli per la ricerca di insegnanti. La procedura di interpello, stabilita dall'OM n. 882024, resta in vigore e viene attivata quando le graduatorie risultano esaurite, ovvero quando non ci sono più aspiranti disponibili ad accettare gli incarichi proposti.
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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