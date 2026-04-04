Supermercati aperti a Pasquetta | gli orari catena per catena la lista completa

Durante il periodo di Pasqua e Pasquetta, molte catene di supermercati mantengono aperti i loro punti vendita, offrendo orari differenti a seconda delle zone e delle politiche interne. La lista completa degli orari permette ai clienti di pianificare al meglio le proprie spese, considerando anche eventuali variazioni rispetto ai giorni feriali. Questo permette di evitare sorprese e di organizzare gli acquisti dell’ultimo minuto in modo più semplice e veloce.

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta, ecco la guida alla completa. C'è chi ne ha bisogno per la spesa dell'ultimo minuto, chi invece per fare gli ultimi acquisti invece della Pasquetta fuori (lì dove il tempo lo permetterà). Sono milioni gli italiani che tra domenica e lunedì andranno alla ricerca di un supermercato aperto, per sistemare quella ricetta da proporre nel menù di Pasqua, e per organizzare la grigliata del giorno dopo. Supermercati aperti a Pasqua E se è vero che molti supermercati decidono di restare chiusi nei giorni di festa, altre catene invece prevedono aperture straordinarie, specie per Pasquetta lunedì 6 aprile. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta: gli orari catena per catenaPasqua e Pasquetta si avvicinano e, come ogni anno, torna la corsa dell’ultimo minuto tra scaffali e carrelli.

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