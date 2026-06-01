Superenalotto con un 5+1 vinti a Terracina più di 640mila euro

Da latinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Terracina è stato vinto un premio di oltre 640 mila euro al Superenalotto durante l'ultimo fine settimana di maggio. La schedina vincente ha totalizzato un 5+1. Non sono stati resi noti dettagli su chi abbia giocato o su dove siano stati acquistati i biglietti vincenti. La vincita rappresenta una delle più alte registrate nella zona in questa occasione.

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Colpo grosso sfiorato a Terracina dove nell’ultimo fine settimana di maggio sono stati vinti più di 640mila euro al Superenalotto. Tutto grazie a un 5+1 centrato con una schedina giocata proprio nella città sul litorale pontino.Una notizia che ha fatto presto il giro della città mentre in tanti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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