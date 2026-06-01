Superenalotto con un 5+1 vinti a Terracina più di 640mila euro

Notizia in breve

A Terracina è stato vinto un premio di oltre 640 mila euro al Superenalotto durante l'ultimo fine settimana di maggio. La schedina vincente ha totalizzato un 5+1. Non sono stati resi noti dettagli su chi abbia giocato o su dove siano stati acquistati i biglietti vincenti. La vincita rappresenta una delle più alte registrate nella zona in questa occasione.