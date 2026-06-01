Superbonus | stop alla compensazione sulle cartelle previdenziali

Notizia in breve

Dal 2023, la compensazione del credito Superbonus con le cartelle di pagamento è stata vietata. La normativa prevede che il credito possa essere utilizzato solo in compensazione tramite modello F24 e non più attraverso la procedura di iscrizione a ruolo delle cartelle previdenziali. La differenza tecnica principale consiste nel fatto che la compensazione via F24 avviene in modo automatico, mentre quella tramite cartella richiede un procedimento di iscrizione e pagamento.