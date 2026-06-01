Superbonus | stop alla compensazione sulle cartelle previdenziali

Da ameve.eu 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 2023, la compensazione del credito Superbonus con le cartelle di pagamento è stata vietata. La normativa prevede che il credito possa essere utilizzato solo in compensazione tramite modello F24 e non più attraverso la procedura di iscrizione a ruolo delle cartelle previdenziali. La differenza tecnica principale consiste nel fatto che la compensazione via F24 avviene in modo automatico, mentre quella tramite cartella richiede un procedimento di iscrizione e pagamento.

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? Domande chiave Come cambia l'uso del credito Superbonus dopo l'iscrizione a ruolo?. Quale differenza tecnica separa la compensazione F24 dalla cartella esattoriale?. Perché il credito acquistato non può coprire le rate rateizzate?. Cosa succede alla liquidità del credito se il debito è pregresso?.? In Breve Compensazione F24 possibile solo per debiti previdenziali correnti non ancora a ruolo. L'interpello 1102026 esclude l'uso del credito per le rateizzazioni in corso. L'articolo 31 del decreto-legge 782010 limita la compensazione alle medesime imposte. Il decreto legislativo 2411997 regola l'uso ordinario dei crediti tramite F24. L’Agenzia delle Entrate traccia un confine netto tra crediti edilizi e debiti previdenziali a ruolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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