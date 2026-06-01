Successo per la serata degustazione al Wine Bar Sport | protagoniste le eccellenze del territorio
Una serata di degustazione si è svolta al Wine Bar Sport, mettendo in evidenza le eccellenze locali. Tra le proposte, le bottiglie di Guado al Melo, azienda vitivinicola situata nel cuore della DOC Bolgheri, sulle colline toscane che si affacciano sulla costa. L’evento ha visto la partecipazione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno potuto assaggiare diverse etichette della cantina. La serata ha confermato l’interesse per i vini della zona.
Guado al Melo è una realtà vitivinicola situata nel cuore della DOC Bolgheri, sulle colline che si affacciano sulla costa toscana. L'azienda, condotta da Michele Scienza e dalla sua famiglia. I vigneti sono coltivati nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, mentre i vini vengono prodotti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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