Successo per la serata degustazione al Wine Bar Sport | protagoniste le eccellenze del territorio

Notizia in breve

Una serata di degustazione si è svolta al Wine Bar Sport, mettendo in evidenza le eccellenze locali. Tra le proposte, le bottiglie di Guado al Melo, azienda vitivinicola situata nel cuore della DOC Bolgheri, sulle colline toscane che si affacciano sulla costa. L’evento ha visto la partecipazione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno potuto assaggiare diverse etichette della cantina. La serata ha confermato l’interesse per i vini della zona.