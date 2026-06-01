Strage in via Emilia quasi 50 persone si sono rivolte al supporto psicologico
Quasi 50 persone hanno richiesto supporto psicologico dopo la strage avvenuta in via Emilia. Nella prima settimana, 46 di loro si sono rivolte al numero di emergenza. Sono stati coinvolti 12 operatori tra 118, Croce Rossa e volontari, che hanno partecipato a incontri di debriefing. Inoltre, altri 3 operatori e agenti di polizia sono stati ascoltati in colloqui individuali. Un ulteriore gruppo di circa 30 persone ha accesso a assistenza psicologica.
Quarantotto contatti al numero di telefono di emergenza, di cui 46 nella prima settimana, ma anche 12 operatori tra 118, CRI e altri volontari presi in carico con un incontro di debriefing, più altri 3 operatori e forze dell’ordine accolti in colloquio individuale; infine, una trentina di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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