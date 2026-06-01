Strage in via Emilia quasi 50 persone si sono rivolte al supporto psicologico

Notizia in breve

Quasi 50 persone hanno richiesto supporto psicologico dopo la strage avvenuta in via Emilia. Nella prima settimana, 46 di loro si sono rivolte al numero di emergenza. Sono stati coinvolti 12 operatori tra 118, Croce Rossa e volontari, che hanno partecipato a incontri di debriefing. Inoltre, altri 3 operatori e agenti di polizia sono stati ascoltati in colloqui individuali. Un ulteriore gruppo di circa 30 persone ha accesso a assistenza psicologica.