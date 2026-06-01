storico macellaio e poeta era una istituzione per ravarino

Un uomo di 75 anni, noto come macellaio e poeta, è stato trovato morto nella sua abitazione a Ravarino. La sua scomparsa ha lasciato sgomento tra i residenti, che lo ricordano come una figura centrale nel paese. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La comunità si raccoglie intorno al dolore per la perdita di questa figura storica.

La comunità di Ravarino è stata sconvolta ancora una volta da un episodio di cronaca, che l’ha privata di una storica figura del paese. La notizia che Stefano Benati, il macellaio della località di Rami, ha perso la vita ieri durante un bagno a Lido delle Nazioni, nel Ferrarese, si è rapidamente diffusa in paese lasciando ammutolita la comunità. Benati, infatti, non era solo il macellaio della frazione, attività che aveva ereditato dal padre Cesare. Era molto di più. La sua bottega, che per un periodo di tempo aveva condiviso anche con la moglie Fernanda quando aveva deciso di lasciare la sua rosticceria continuando però ad offrire piatti cucinati all’interno del negozio, è da sempre un punto di incontro per chi si trova a camminare lungo la via Maestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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