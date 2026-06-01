A partire dai prossimi Mondiali, sarà vietato il time-out tattico del portiere, una strategia che negli ultimi anni era stata adottata come trucco per interrompere il gioco e guadagnare tempo. La regola, approvata dall’Ifab, elimina questa possibilità, rendendo più immediato il riposo tra le fasi di gioco. La modifica riguarda tutte le competizioni ufficiali e si applica anche ai calci di rigore, senza distinzione tra club e nazionale. La decisione mira a ridurre le interruzioni non regolamentari durante le partite.

C’è un cavillo che negli ultimi anni è diventato una piccola furbizia di sistema, e che ai Mondiali sarà vietato: il cosiddetto time-out del portiere. L’IFAB, in vista della rassegna iridata, ha stabilito che durante l’infortunio di un portiere i giocatori non potranno più radunarsi nell’area tecnica per ricevere istruzioni dal proprio allenatore. Cos’è il “time-out tattico” e perché funzionava. Il meccanismo è noto a chi segue il calcio con attenzione. Il portiere — unico ruolo che, in caso di problema fisico, può restare in campo mentre lo staff medico lo soccorre — si siede a terra e chiama il fisioterapista. A quel punto, mentre il gioco è fermo, gli altri dieci corrono a bordocampo per ascoltare il tecnico, che ne approfitta per aggiustare l’assetto o spezzare l’inerzia della gara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Stop al time-out tattico del portiere: la nuova regola Ifab per i Mondiali (e c’entra Donnarumma)

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Al Mondiale ci saranno le pause a metà tempo, per ogni partita. Ufficialmente per bere, in realtà per vendere più pubblicità. Alcune tv stanno trattando per fare le interviste in questi break, mentre ieri Pochettino li ha trasformati in time-out. Il calcio cambia col tru x.com