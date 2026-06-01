Stefania Sandrelli ha ricordato Gino Paoli, affermando di avergli scritto fino all'ultimo suo compleanno. Ha parlato del loro rapporto, sottolineando che, anche nei momenti difficili, ha sentito il suo amore. La attrice ha descritto il legame con il cantautore come intenso e duraturo, evidenziando come il loro rapporto abbia lasciato un segno profondo.

“Lui. Nel bene e nel male. Anche quando mi ha fatto soffrire sentivo il suo amore”. Basta una frase di Stefania Sandrelli per capire quanto sia stato profondo, e mai davvero spento, il legame con Gino Paoli. A pochi mesi dalla scomparsa del cantautore, avvenuta il 24 marzo 2026, ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista: nelle parole della Sandrelli c’è la dolcezza di chi ha amato senza condizioni un uomo complesso e indomabile come pochi. Stefania Sandrelli ricorda Gino Paoli: “Ero pazza di lui”. A leggere le confidenze di Stefania Sandrelli affidate a Repubblica si intuisce subito una cosa: il loro è stato un amore istantaneo. Lei aveva quindici anni quando si innamorò di Gino Paoli sentendolo cantare La gatta in televisione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefania Sandrelli, il ricordo più bello di Gino Paoli: “Fino all’ultimo compleanno gli ho scritto”

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Stefania Sandrelli e Gino Paoli: Passione, Scandalo e Madre Coraggiosa!

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