A circa due mesi e mezzo dalla scomparsa di Gino Paoli, Stefania Sandrelli ha commentato pubblicamente per la prima volta. La attrice ha affermato che Paoli è morto a causa del dolore provato per Giovannino. Le sue dichiarazioni sono state riportate in un'intervista, senza ulteriori dettagli o commenti. La notizia della morte di Paoli era stata comunicata qualche settimana fa, senza specificare le cause.

A due mesi e mezzo di distanza, Stefania Sandrelli rompe il silenzio e parla del suo ex Gino Paoli. Ha paura per sua figlia Amanda che in poco tempo ha subito due gravi lutti: il padre ed il fratello Giovanni Il 24 marzoè morto Gino Paoli, oggi, per la prima volta,Stefania Sandrelli, aRepubblica, ha rilasciato un’intervista, nella quale ha parlato di lui e della mancanza (poca) che prova nei suoi confronti. Lei è stata legata al cantautore in giovane età e con lui ha avuto la sua unica figlia,Amanda. Nello stesso periodo in cui stavano insieme e lei era in dolce attesa, però,Gino aveva messo incinta un’altra donna, che poi era sua moglie, da cui nacqueGiovanni, morto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stefania Sandrelli: “Gino Paoli è morto per il dolore per Giovannino”

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Stefania Sandrelli e Gino Paoli: Passione, Scandalo e Madre Coraggiosa!

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Gli amori di Gino Paoli, da Stefania Sandrelli a Ornella VanoniGino Paoli è stato uno dei cantautori italiani più noti e discussi, con una carriera che si è sviluppata nel corso di diversi decenni.

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