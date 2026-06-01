Durante l’estate, è consigliato avere in casa alcuni alimenti specifici per favorire l’idratazione e pasti leggeri. Questi includono frutta e verdura fresca, come anguria e cetrioli, oltre a alimenti ricchi di acqua e fibre che facilitano una dieta equilibrata. La presenza di alimenti facilmente digeribili aiuta a mantenere una dieta sana durante i mesi caldi. La scelta di questi prodotti permette di seguire una spesa intelligente senza rinunciare al gusto.

Con il caldo aumentano le esigenze di idratazione e leggerezza: ecco gli alimenti che aiutano a mangiare bene senza rinunciare al gusto.. Usa i tasti freccia su e giù per ridimensionare il pannello metabox. Quando le temperature salgono, cambia anche il modo di fare la spesa. Piatti pesanti e preparazioni elaborate lasciano spazio a ricette fresche, veloci e leggere. Ma quali sono gli alimenti che non dovrebbero mai mancare nel carrello durante i mesi estivi? Una spesa estiva ben organizzata permette di risparmiare tempo, ridurre gli sprechi e portare in tavola pasti sani e gustosi. 1. Pomodori Sono tra i protagonisti assoluti dell’estate. Ricchi di acqua, vitamine e sali minerali, si prestano a mille utilizzi: insalate, bruschette, pasta fredda o semplicemente con un filo d’olio extravergine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Spesa intelligente d’estate: i 7 alimenti che non dovrebbero mai mancare in casa

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These 12 Grocery Items To Buy Before June 1st, 2026

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