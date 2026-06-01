Boga e le parole d’amore sulla Juve | E’ il miglior club italiano Spalletti mi ha detto che uno con le mie qualità non poteva segnare solo 10 gol

Boga ha espresso apprezzamenti sulla Juventus, definendola il miglior club italiano. Durante un’intervista, ha anche riferito di aver ricevuto commenti da parte di un allenatore che gli ha detto che, con le sue capacità, non poteva limitarsi a segnare solo dieci gol. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di NCI Sport.

di Francesco Spagnolo Boga in un’intervista rilasciata ai microfoni di NCI Sport ha parlato di Juventus e anche di Spalletti. Ecco cosa ha detto il bianconero. In un’intervista rilasciata a NCI Sport, Jeremie Boga ha parlato della sua esperienza con la maglia della Juve e anche di Spalletti. SPALLETTI – « Appena sono arrivato mi ha detto: ‘Com’è possibile che tu non segni 10 gol a stagione con le qualità che hai? Devi fare di più’ ». PRESTAZIONI – « Quella frase mi ha fatto scattare qualcosa in testa. Mi sono detto: se un allenatore così, una persona così, mi dice questa cosa, vuol dire che ho le qualità. Adesso sta a me lavorare per riuscire ad essere costante». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Boga e le parole d’amore sulla Juve: «E’ il miglior club italiano. Spalletti mi ha detto che uno con le mie qualità non potevo segnare solo 10 gol»Boga ha dichiarato che la Juventus è il miglior club italiano, esprimendo apprezzamento per la squadra.

Conceicao a Sky: «Non era il risultato che volevamo. Sto crescendo ma non avete visto ancora il miglior Conceicao, un giocatore con le mie qualità…» Francisco Conceicao ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky in cui ha commentato le recenti partite di Milan e Juventus.

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Juventus, Boga: È un momento molto bello per me, il mister ci dà libertàJeremie Boga, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna sul prato dell'Udinese. Le sue parole: Momento molto bello per me, ringrazio Dio per l'opportunità. tuttomercatoweb.com