Spacciava davanti casa a Picanello arrestato 27enne | nascondeva le droghe in frigo

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia mentre spacciava droga davanti alla propria abitazione in zona Picanello. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti nascoste nel frigorifero. L’arresto è stato effettuato sulla base di un’operazione di controllo, e il soggetto è stato condotto in questura. La sostanza trovata è stata sequestrata.

È stato sorpreso dalla polizia mentre stava spacciando droga, davanti alla sua abitazione, ed è stato arrestato dagli agenti della questura. Nelle fasi di pattugliamento del quartiere Picanello, i poliziotti in moto dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno notato, nei pressi di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nascondeva la marijuana in una borsa frigo custodita in garage: arrestato 37enneUn uomo di 37 anni è stato arrestato dai poliziotti mentre nascondeva marijuana in una borsa frigo conservata nel garage di casa.

Nascondeva due chili di hashish tra il frigo e il balcone, arrestato trentenne a MondelloUn uomo di trent'anni è stato arrestato a Mondello dopo essere stato trovato in possesso di quasi due chili di hashish.

Temi più discussi: Rilasciato dopo l’arresto a Giardino Salvi, torna a spacciare. In casa droga e denaro; Vende la cocaina davanti casa, scatta il blitz dei carabinieri: sequestrato anche un arsenale di armi; Capoterra In casa marijuana e hascisc, la centrale dello spaccio era nelle mani di un 18enne: arrestato; Catania, spaccia ai domiciliari utilizzando la finestra della cucina, arrestato 49enne.

Catania, vende marijuana dalla finestra di casa mentre è ai domiciliariEra ai domiciliari, ma secondo la polizia avrebbe continuato a spacciare droga da casa, usando la finestrella della cucina come punto di consegna. Un uomo di ... catania.gds.it

Spacciava davanti alla scuola: a processoLo tenevano d’occhio da un po’ di tempo perché considerato un personaggio estremamente pericoloso e in grado di controllare diverse piazze di spaccio del Fermano, comprese quelle delle scuole. Ed era ... ilrestodelcarlino.it