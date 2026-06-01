Sospetta frode carosello sulla vendita di auto la Cassazione riapre il caso

La Cassazione ha deciso di riaprire un procedimento relativo a un caso di sospetta frode carosello nella vendita di automobili. La decisione si basa sulla constatazione che, per ottenere la detrazione dell’IVA, non è sufficiente dimostrare che un’auto sia stata effettivamente acquistata e consegnata. La pronuncia riguarda la valutazione dei requisiti necessari per la detrazione fiscale in operazioni di vendita di veicoli. La sentenza si inserisce in un quadro di controlli più stringenti su pratiche commerciali e fiscali.

Non basta dimostrare che un’automobile sia stata realmente acquistata e consegnata per legittimare la detrazione dell’iva. Quando l’operazione si inserisce in una presunta “frode carosello”, occorre accertare anche se l’acquirente fosse consapevole dell’irregolarità del fornitore. È questo il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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