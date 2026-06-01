Sora Giornata Internazionale degli Archivi 2026 L' abbandono e la cura

Da frosinonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Sora invita la cittadinanza alla presentazione in anteprima della mostra documentale:L’ABBANDONO E LA CURALe Istituzioni e l’assistenza all’infanzia a Sora tra 1800 e 1900L’appuntamento è per sabato 6 giugno 2026, alle ore 10.00, presso la Biblioteca Comunale di Sora – Sala “Vincenzo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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