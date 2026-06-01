sono successe tre cose contemporanee una a palermo una ad atene una in mare

A Palermo, migliaia di giovani sono scesi in piazza per ricordare Falcone, nonostante l’opposizione di alcune figure dell’antimafia moderata. Contemporaneamente, si sono verificati altri due eventi, uno ad Atene e uno in mare, ma i dettagli riguardanti questi ultimi non sono specificati nel testo.

Sono successe tre cose, contemporanee. Una a Palermo, dove la giovane antimafia è stata capace di portare in piazza migliaia di giovani per Falcone, nonostante l’ostilità dell’ “antimafia” (diciamo così) moderata. Atene, suo a modo è Sicilia, e la Sicilia. Là si son ricordati che a Palermo le donne avevano fatto una mezza rivoluzione esponendo ai balconi, in onore di Falcone, lenzuoli bianchi. Più di recente, il papa ha esaltato la bandiera bianca come simbolo non più di resa, ma di pace. Da questo, il passo per i greci è stato breve: bandiere e lenzuoli bianchi dappertutto; stavolta non per i giudici ma (è stata uccisa anche lei) per la Pace; che sventolino da ogni balcone e ogni casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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