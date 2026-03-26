Durante un intervento pubblico, il conduttore ha commentato alcuni episodi arbitrali della stagione dell’Inter, riferendo che sono accadute situazioni ritenute strane. Ha anche citato il difensore come esempio, suggerendo che debba prendere una decisione importante a livello personale. Nessun dettaglio sulle specifiche decisioni o sui fatti, solo commenti generali sulle circostanze incontrate.

Rinnovo Carlos Augusto, la situazione si complica. E con il Barcellona su Bastoni. Le ultime Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano la cessione di Thuram per questa cifra. I dettagli Mercato Inter, occhi su Lautaro Rivero del River Plate. Gli aggiornamenti Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Inter U23, si valuta l’ipotesi di un ritorno di Zanchetta. Riflessioni su Vecchi Primavera Inter, rimonta da urlo contro la Lazio e zona Play-off riaperta: ecco come sta andando l’U-20 di Benito Carbone Settore Giovanile Inter, weekend di pausa per i ragazzi neroazzurri fra Nazionale e turno di riposo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonolis sulla stagione dell’Inter: «Arbitri? Cose strane ne sono successe. Bastoni deve fare una scelta di vita personale»

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Bonolis: Chi mi preoccupa tra Milan e Napoli? Non ho dubbi. Hanno un c**o impressionanteAi microfoni di Sportitali il conduttore televisivo Paolo Bonolis ha parlato del momento dell'Inter e della lotta scudetto. areanapoli.it

Intervistato dai microfoni di 'Sportitalia', il conduttore televisivo Paolo Bonolis, grande tifoso dell'#Inter ha parlato del #Milan di #Allegri. Trovi le sue dichiarazioni nei commenti #SempreMilan - facebook.com facebook

Paolo #Bonolis: “Il #Napoli è una bellissima squadra ed è stato frustrato da tantissimi infortuni. È una signora squadra e la temo più del #Milan per lo Scudetto. Il Milan di #Allegri mi preoccupa un po’ meno per la rosa in sè, però al contempo ha un culo impres x.com