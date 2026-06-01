Sondaggi politici | centrodestra e campo largo pari sono Vannacci e Calenda pesanti
Secondo la prima Supermedia AgiYouTrend dopo le elezioni del 24 e 25 maggio, centrodestra e campo largo centrosinistra risultano pari nei sondaggi. Vannacci e Calenda sono figure politiche considerate influenti in questo scenario.
Sono appaiati in termini di sondaggi centrodestra e campo largo centrosinistra nella prima Supermedia AgiYouTrend post amministrative del 24 e 25 maggio. Sono appaiate le due coalizioni, 44.9% per il campo largo e 44.8% per il centrodestra maggioranza di governo Meloni. Ed è evidente che diventano sempre più pesanti in tale virtuale parità in chiave politiche 2027 Roberto Vannacci e Carlo Calenda, che dunque con queste percentuali di sostanziale parità tra centrodestra e campo largo in termini di eventuali alleanze potrebbero essere decisivi. Roberto Vannacci con il suo Futuro Nazionale registra il record 4% con più 0.4%. Invariato Carlo Calenda con la sua Azione, ma è un 3% che potrebbe essere anch’esso autorevole in prospettiva 2027. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Sondaggi politici, effetto Trump su Meloni Centrodestra e campo largo alla pari Azione e Vannacci
Notizie e thread social correlati
Sondaggi politici, centrodestra in discesa: per battere il campo largo deve allearsi con Vannacci o CalendaIl centrodestra perde consensi, con Fratelli d’Italia e Forza Italia in calo e la Lega stabile.
Sondaggi politici, effetto Trump su Meloni? Centrodestra e campo largo alla pari: Azione e Vannacci essenziali per il voto 2027A un anno dalle prossime elezioni, i sondaggi politici mostrano che il centrodestra e il campo largo sono alla pari nelle intenzioni di voto.
Temi più discussi: Tutti i sondaggi della settimana: le intenzioni di voto secondo SWG, Piepoli e Supermedia YouTrend; Sondaggi Ipsos: FdI cresce, colla il Pd. Vannacci decisivo; Sondaggi politici, Futuro nazionale cresce ancora. Centrodestra e campo largo appaiati; Sondaggi politici, Fratelli d'Italia resta primo partito ma tra centrodestra e campo largo il distacco quasi scompare.
#Sondaggi politici, Futuro nazionale cresce ancora. Centrodestra e campo largo appaiati - la Repubblica x.com
Nella nuova Supermedia dei sondaggi politici di Youtrend il campo largo supera lievemente il centrodestra. Continua la perdita di consensi del Movimento 5 Stelle e della Lega La vera sorpresa è la crescita di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci: h facebook
Sondaggi politici, pari centrodestra e campo largo. Vannacci sopra la soglia del 4%Nessun ribaltone degno di nota. Dopo l’ultima tornata delle amministrative, le intenzioni di voto degli italiani non registrano scossoni significativi. È quanto ... ilmessaggero.it
Sondaggi, effetto elezioni comunali sui partiti: FdI guadagna consensi, il Pd perde il 2,2% e Vannacci può cambiare gli equilibri reddit
Sondaggi politici, centrodestra e campo largo appaiati. I dati di Supermedia Youtrend: Vannacci supera la soglia del 4%Scostamenti nel gradimento dei singoli partiti: cresce Futuro Nazionale, stabili Fratelli d’Italia e Forza Italia, in lieve calo Lega e M5s ... msn.com