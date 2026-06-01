Sondaggi politici | centrodestra e campo largo pari sono Vannacci e Calenda pesanti

Da corrieretoscano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo la prima Supermedia AgiYouTrend dopo le elezioni del 24 e 25 maggio, centrodestra e campo largo centrosinistra risultano pari nei sondaggi. Vannacci e Calenda sono figure politiche considerate influenti in questo scenario.

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Sono appaiati in termini di sondaggi centrodestra e campo largo centrosinistra nella prima Supermedia AgiYouTrend post amministrative del 24 e 25 maggio. Sono appaiate le due coalizioni, 44.9% per il campo largo e 44.8% per il centrodestra maggioranza di governo Meloni. Ed è evidente che diventano sempre più pesanti in tale virtuale parità in chiave politiche 2027 Roberto Vannacci e Carlo Calenda, che dunque con queste percentuali di sostanziale parità tra centrodestra e campo largo in termini di eventuali alleanze potrebbero essere decisivi. Roberto Vannacci con il suo Futuro Nazionale registra il record 4% con più 0.4%. Invariato Carlo Calenda  con la sua Azione, ma è un 3% che potrebbe essere anch’esso autorevole in prospettiva 2027. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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