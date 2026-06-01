Secondo la prima Supermedia AgiYouTrend dopo le elezioni del 24 e 25 maggio, centrodestra e campo largo centrosinistra risultano pari nei sondaggi. Vannacci e Calenda sono figure politiche considerate influenti in questo scenario.

Sono appaiati in termini di sondaggi centrodestra e campo largo centrosinistra nella prima Supermedia AgiYouTrend post amministrative del 24 e 25 maggio. Sono appaiate le due coalizioni, 44.9% per il campo largo e 44.8% per il centrodestra maggioranza di governo Meloni. Ed è evidente che diventano sempre più pesanti in tale virtuale parità in chiave politiche 2027 Roberto Vannacci e Carlo Calenda, che dunque con queste percentuali di sostanziale parità tra centrodestra e campo largo in termini di eventuali alleanze potrebbero essere decisivi. Roberto Vannacci con il suo Futuro Nazionale registra il record 4% con più 0.4%. Invariato Carlo Calenda con la sua Azione, ma è un 3% che potrebbe essere anch’esso autorevole in prospettiva 2027. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sondaggi politici: centrodestra e campo largo pari sono. Vannacci e Calenda pesanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sondaggi politici, effetto Trump su Meloni Centrodestra e campo largo alla pari Azione e Vannacci

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, centrodestra in discesa: per battere il campo largo deve allearsi con Vannacci o CalendaIl centrodestra perde consensi, con Fratelli d’Italia e Forza Italia in calo e la Lega stabile.

Sondaggi politici, effetto Trump su Meloni? Centrodestra e campo largo alla pari: Azione e Vannacci essenziali per il voto 2027A un anno dalle prossime elezioni, i sondaggi politici mostrano che il centrodestra e il campo largo sono alla pari nelle intenzioni di voto.

Temi più discussi: Tutti i sondaggi della settimana: le intenzioni di voto secondo SWG, Piepoli e Supermedia YouTrend; Sondaggi Ipsos: FdI cresce, colla il Pd. Vannacci decisivo; Sondaggi politici, Futuro nazionale cresce ancora. Centrodestra e campo largo appaiati; Sondaggi politici, Fratelli d'Italia resta primo partito ma tra centrodestra e campo largo il distacco quasi scompare.

#Sondaggi politici, Futuro nazionale cresce ancora. Centrodestra e campo largo appaiati - la Repubblica x.com

Sondaggi politici, pari centrodestra e campo largo. Vannacci sopra la soglia del 4%Nessun ribaltone degno di nota. Dopo l’ultima tornata delle amministrative, le intenzioni di voto degli italiani non registrano scossoni significativi. È quanto ... ilmessaggero.it

Sondaggi, effetto elezioni comunali sui partiti: FdI guadagna consensi, il Pd perde il 2,2% e Vannacci può cambiare gli equilibri reddit

Sondaggi politici, centrodestra e campo largo appaiati. I dati di Supermedia Youtrend: Vannacci supera la soglia del 4%Scostamenti nel gradimento dei singoli partiti: cresce Futuro Nazionale, stabili Fratelli d’Italia e Forza Italia, in lieve calo Lega e M5s ... msn.com