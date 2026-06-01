Solet è stato dichiarato libero da pendenze giudiziarie. La notizia è stata comunicata attraverso una trattativa che ha portato alla definizione della posizione legale dell’individuo. Nessun dettaglio sui procedimenti in corso o sulle eventuali accuse rimaste pendenti. La conclusione del procedimento rappresenta ora il passo principale per la sua situazione legale. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti. Oumar Solet vede la fine di un incubo e il suo futuro calcistico si tinge improvvisamente di nerazzurro. Il Tribunale di Udine ha infatti archiviato l’accusa di violenza sessuale a carico del difensore centrale francese, ponendo fine a una vicenda giudiziaria iniziata nel maggio 2025 dopo la denuncia di una donna. La fine di questa pendenza legale riapre ufficialmente le porte del calciomercato per il club meneghino. Inter-Solet: i dettagli dell’affare e le cifre. La strategia di mercato dell’Inter si era congelata proprio a causa delle vicende extra-campo, seguendo un copione già visto in passato con l’attaccante islandese Albert Gudmundsson, poi regolarmente scagionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Solet libero da pendenze giudiziarie: ora è l’obiettivo principale! I dettagli della trattativa

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