Slitta la scelta del nuovo allenatore del Pescara | motivi e candidati

La decisione di scegliere il nuovo allenatore del Pescara è stata rinviata. I tifosi dovranno aspettare ancora per sapere chi prenderà in mano la squadra, che affronterà la sua quinta stagione consecutiva in Lega Pro. La comunicazione ufficiale sulla nomina non è ancora stata resa nota, lasciando in sospeso la ricerca del sostituto.

I tifosi del Pescara dovranno attendere ancora per conoscere il nome del nuovo allenatore, il condottiero che guiderà i biancazzurri nella quinta stagione in Lega Pro delle ultime sei disputate. Il casting procede infatti a rilento e difficilmente una scelta sarà presa prima di metà giugno, anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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