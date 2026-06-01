Sinner la notizia improvvisa | come sta dopo il crollo di Parigi

Dopo l'eliminazione a Parigi, il tennista si è fermato per alcuni giorni, evitando dichiarazioni pubbliche. La sua ultima partita si è conclusa con una sconfitta, lasciando spazio a un periodo di riposo. Attualmente, si trova in un centro di allenamento, dove si concentra su esercizi fisici e tecnici. Non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute o sui programmi immediati.

La delusione per l’eliminazione è ancora fresca, ma il tempo per guardarsi indietro è già finito. Dopo settimane intense e una stagione vissuta ai massimi livelli, è arrivato il momento di ricaricare le energie e preparare la prossima sfida. Lontano dai campi e dai riflettori dei grandi tornei, il numero uno del mondo è stato avvistato in un contesto decisamente diverso: niente racchetta, niente allenamenti ufficiali, ma una passeggiata tra le strade del Principato in sella alla sua inseparabile Vespa rossa. Un’immagine che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione la necessità di staccare la spina dopo mesi ad altissima intensità, con l’obiettivo di tornare al massimo della condizione per l’appuntamento più importante dell’estate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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