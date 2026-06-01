Sinner e Antonelli | ecco quanto valgono davvero i due uomini d’oro del nostro sport

Un'indagine valuta il valore economico di due atleti italiani nel tennis e nel motociclismo. Sinner e Antonelli sono stimati rispettivamente in milioni di euro, considerando fatturato, sponsorizzazioni e premi vinti. La crescita delle loro carriere ha portato a contratti di sponsorizzazione importanti e al riconoscimento internazionale. La cifra rappresenta una stima ufficiale basata su dati recenti, senza includere eventuali investimenti o altri benefici economici.

Ci sono stati gli anni di Valentino Rossi, quando l’Italia diventava una tribuna gialla fluorescente. E ci sono stati quelli di Federica Pellegrini, la ragazza di Mirano che nuotava come se avesse il cloro nel sangue. Poi, per anni, il grande sport italiano ha prodotto campioni magnifici. Mai, però, personaggi da copertina planetaria. Adesso invece eccoli qui. Uno con la faccia da seminarista altoatesino e la violenza dei colpi da fondo campo. L’altro con l’aria del ragazzo che potrebbe ancora chiederti il motorino per andare in centro. Salvo poi salire su una Mercedes di Formula 1 e guidarla meglio di tutti. Sinner e Antonelli: le nuove startup del capitalismo sportivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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