Siena di un altro pianeta Use fuori ma a testa alta

Da sport.quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Siena ha battuto Use Computer Gross con il punteggio di 88-65. I punti più alti per Siena sono stati Jokic con 18 e Prosek con 14. Belli ha segnato 14, Pannini e Perin 8 ciascuno. Yarbanga ha totalizzato 8, Pucci 7, Cerchiaro 4, Buffo 3, Nepi 2 e Cesaretti 2. Per Use Computer Gross, nessuno ha superato i 10 punti. La partita si è conclusa con una vittoria netta per Siena.

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Siena Mens Sana 88 Use Computer Gross 65 SIENA MENS SANA BASKET: Belli 14, Pannini 8, Perin 8, Calviani 2, Cerchiaro 4, Yarbanga 8, Pucci 7, Buffo 3, Cesaretti, Nepi 2, Prosek 14, Jokic 18. All. Vecchi (ass. ZanottiInnocenti) USE COMPUTER GROSS: Ciano 4, Rosselli 11, Cipriani 2, Sakellariou 7, De Leone 11, Marini 11, Tosti 6, Soviero 10, Paluzzi 2, Regini, Baldacci ne, Giantini ne. All. Valentino (ass. QuartuccioCappa) Arbitri: Tondato di Susegana e Luppino di Cucciago Parziali: 20-16, 39-34 (19-18), 59-50 (20-16), 88-65 (29-15) SIENA - Serviva un’impresa agli empolesi, per avere ragione di una nobile decaduta abituata a ben altri palcoscenici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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