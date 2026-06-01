siena di un altro pianeta use fuori ma a testa alta

Notizia in breve

Siena ha battuto Use Computer Gross con il punteggio di 88-65. I punti più alti per Siena sono stati Jokic con 18 e Prosek con 14. Belli ha segnato 14, Pannini e Perin 8 ciascuno. Yarbanga ha totalizzato 8, Pucci 7, Cerchiaro 4, Buffo 3, Nepi 2 e Cesaretti 2. Per Use Computer Gross, nessuno ha superato i 10 punti. La partita si è conclusa con una vittoria netta per Siena.