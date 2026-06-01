Sì alla rottamazione delle cartelle | Aiuto a chi vuole rimettersi in regola

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata approvata una mozione sulla definizione agevolata delle cartelle comunali, con un emendamento dell’assessore al bilancio. La misura riguarda la possibilità di rottamare i debiti fiscali e amministrativi pendenti, offrendo un’opportunità di regolarizzazione ai cittadini e alle imprese. La decisione mira a facilitare il pagamento dei debiti e a risolvere le situazioni di morosità. La proposta è stata approvata senza modifiche rispetto alla versione presentata.

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Approvata la mozione sulla definizione agevolata delle cartelle comunali con un emendamento dell’assessore al bilancio Diego Aloisi. È stata votata quasi all’unanimità, si è astenuta la consigliera del gruppo misto Cinzia Pucciarelli. "Abbiamo deciso di aderire alla rottamazione-quinquies limitatamente ai crediti già affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione, costituiti prevalentemente da posizioni molto datate e di difficile riscossione" ha spiegato l’assessore. Si tratta di una misura di definizione agevolata che permette di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione (Ader) versando solo l’importo del capitale e le spese di notificaesecutive; sono quindi cancellati sanzioni, interessi e aggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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