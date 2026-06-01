Tempo di lettura: 3 minuti Sarà una serie B on the road quella che si apprestano a vivere i tifosi del Benevento, almeno quelli che risiedono nel Sannio e che saranno costretti a sobbarcarsi migliaia di chilometri per seguire i giallorossi. Le assenze di Bari (in C) e Frosinone (in A) hanno dato un chiaro stampo “nordista” alla cadetteria che neanche la possibile promozione dell’Ascoli (finale play off contro l’Union Brescia) potrà scalfire. I numeri? Si va dagli 845 km di distanza tra Benevento e Bolzano dove gioca il Sud Tirol ai 45 che separano il capoluogo sannita da Avellino in quella che sarà la trasferta più vicina insieme a Castellammare di Stabia (109). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie B “Nord edition”, trasferte lunghissime per i tifosi del Benevento: ecco quanti chilometri dovranno percorrere

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