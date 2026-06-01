Serie B Interregionale fuori dalla corsa promozione Ozzano niente da fare Si arrende in extremis

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra New Flying Balls e Pizzighettone si è conclusa dopo un supplementare con il punteggio di 70-78 a favore degli ospiti. I giocatori di Pizzighettone hanno superato gli avversari nel tempo supplementare, mantenendo la testa nel punteggio finale. Nessuna squadra ha raggiunto la promozione nella Serie B Interregionale, con Ozzano che si è arresa in extremis. I punti principali sono stati segnati da Odah con 20 e Folli con 17, tra gli altri.

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New Flying Balls 70 Pizzighettone 78 dopo un supplementare NEW FLYING BALLS: Odah 20, Margelli, Folli 17, Landi, Ottavi ne, Carnovali 8, Diambo 13, Negri, Chiappelli 3, Piazza 5, Giovagnoni ne, Tosini 4. All. Grandi. PIZZIGHETTONE: Ciaramella 10, Teroldi, Ndiaye 17, Samija 22, Biondi ne, Beghini 6, Segala 5, Pozzetti ne, Mazzoleni ne, Tolasi, Mana ne, Piccoli 18. All. Baiardo. Arbitri: Quattrocchi e Diemmi. Note: parziali 20-18; 37-36; 53-54; 63-63. Cala il sipario fra gli applausi sulla straordinaria stagione dei New Flying Balls di coach Federico Grandi, che in gara-tre delle semifinali di B Interregionale (Conference Nord) cedono all’overtime contro Pizzighettone salutando così i playoff: i lombardi, che chiudono la serie 1-2 scompaginando il fattore campo, sono in finale contro la Sangiorgese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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