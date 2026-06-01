serie b interregionale fuori dalla corsa promozione ozzano niente da fare si arrende in extremis

Notizia in breve

La partita tra New Flying Balls e Pizzighettone si è conclusa dopo un supplementare con il punteggio di 70-78 a favore degli ospiti. I giocatori di Pizzighettone hanno superato gli avversari nel tempo supplementare, mantenendo la testa nel punteggio finale. Nessuna squadra ha raggiunto la promozione nella Serie B Interregionale, con Ozzano che si è arresa in extremis. I punti principali sono stati segnati da Odah con 20 e Folli con 17, tra gli altri.